Visnadi: «Questa non è l’Fc Internazionale più bella di Mister Inzaghi, ma…» #Intervista

Il giornalista Gianni Visnadi si è espresso a Radio Sportiva sulla stagione dell’Inter di Inzaghi: le sue parole

Gianni Visnadi si è espresso così sull’andamento dell‘Inter di Simone Inzaghi:

BELLA – «L’Inter più bella credo che rimanga quella del 2010 se si parla di una squadra che raggiunge risultati, poi dal punto di vista estetico si può essere d’accordo. Questa di Inzaghi mi piace, gioca bene, lui l’ha ricostruita da Conte. È andata di poco alla volta sempre andando così, andando sempre meglio. Questa non è la più forte di Inzaghi, ma sicuramente la migliore. Sommer-Nzola? Per me quello è calcio di rigore con o senza Var. Non si può tanto discutere, il portiere ha preso la palle e ha dato un cazzotto al giocatore».

