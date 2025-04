Vinitaly 2025, ovazione per il vino, mentre la cannabis light viene stroncata e la cannabis psicoattiva demonizzata: millenni di scienza al macero

Vinitaly 2025 – Dal punto di vista filosofico, il contrasto tra l’ovazione per il vino a Vinitaly 2025 e il trattamento severo riservato alla canapa light ed alla sorella psicoattiva solleva interrogativi profondi sulle percezioni culturali e morali riguardo a ciò che è considerato accettabile o pericoloso. Il vino, celebrato come simbolo di tradizione, cultura e socialità, è un prodotto radicato nella storia, spesso associato a convivialità e al piacere. Nonostante gli altissimi danni documentati per la salute derivanti dal suo abuso, come alcolismo, malattie cardiache e danni psichici, il vino è considerato “legittimo”, un elemento di prestigio in un contesto internazionale come Vinitaly.

Al contrario, la canapa light, che non provoca effetti psicoattivi rilevanti e viene consumata principalmente come rimedio naturale o per scopi ricreativi in modo controllato, viene bollata come pericolosa e vietata. La cannabis, in generale, oltre alla sua sorella light, pur avendo effetti minimi se confrontata con i danni da alcol, viene trattata come una “droga sbagliata”, stigmatizzandola come pericolosa. In questo contrasto emerge un doppio standard: ciò che è socialmente accettato e integrato nella cultura, come il vino, viene tollerato e promosso, mentre ciò che è ancora visto come “estraneo” o non conforme alle tradizioni viene demonizzato, nonostante le evidenze scientifiche che dimostrano i danni inferiori della cannabis rispetto all’alcol.

La cannabis, in realtà, è una pianta utilizzata dall’umanità da millenni, con una lunga tradizione che risale a diverse civiltà antiche. Già nel 2737 a.C., l’imperatore cinese Shen Nong documentava l’uso terapeutico della cannabis, prescrivendo il suo impiego per trattare dolori, infiammazioni e malattie intestinali. Nell’antico Egitto, la cannabis veniva utilizzata come medicina per alleviare i dolori e favorire il sonno, come testimoniano i papiri medici che ne descrivono l’impiego. Inoltre, nell’India antica, la cannabis veniva usata sia per scopi religiosi, durante i riti sacri legati al dio Shiva, che per le sue proprietà terapeutiche, come tonico e antidolorifico.

Nel corso dei secoli, la cannabis è stata adottata anche da altre civiltà, come i greci e i romani, che ne apprezzavano le sue proprietà lenitive e di sollievo da dolori fisici. In particolare, il medico greco Dioscoride nel I secolo d.C. ne descriveva l’utilizzo per trattare il dolore e le infiammazioni.

L’uso della cannabis per scopi ricreativi e terapeutici ha continuato a diffondersi nel tempo, tanto che nel XIX secolo anche la medicina occidentale ha cominciato a riconoscere e impiegare l’estratto di cannabis come anestetico e per il trattamento di diverse patologie. È quindi evidente che la cannabis ha una lunga storia di utilizzo sicuro e benefico per l’uomo, prima che venisse demonizzata nei tempi più recenti. Questo contesto storico dimostra che la pianta, purtroppo oggetto di pregiudizio e stigmatizzazione, è stata un alleato dell’uomo per millenni, ben prima che il vino o altre sostanze venissero utilizzate a scopo ricreativo e commerciale.

Questa distinzione tra “droga giusta” e “droga sbagliata” riflette una visione morale che tende a giudicare in modo diverso ciò che è tradizionale da ciò che è nuovo o sconosciuto, indipendentemente dagli effetti reali sulla salute. La filosofia della regolamentazione delle sostanze potrebbe quindi interrogarsi su come la società decida cosa promuovere e cosa proibire, e su quale base avvenga questa distinzione. Se da un lato è evidente che il vino ha un impatto negativo ben documentato sulla salute, dall’altro la cannabis e la cannabis light, la sorellina senza THC, purtroppo, vengono ancora ostracizzate senza un fondamento scientifico adeguato, contribuendo a un’immagine distorta delle sue reali implicazioni.

Assurdità di demonizzare la cannabis psicoattiva per difendere il vino

La contraddizione tra il trattamento del vino e della cannabis psicoattiva riflette una visione per certi versi ipocrita e paradossale che permea le politiche e le percezioni sociali riguardo alle sostanze. Da un lato, il vino, con il suo forte legame culturale e sociale, viene celebrato e tutelato, nonostante i suoi ben noti e dannosi effetti collaterali: dipendenza, danni al fegato, aumento del rischio di incidenti stradali e danni psichici derivanti dal consumo eccessivo. Dall’altro, la cannabis psicoattiva, che presenta effetti ben meno pericolosi, viene demonizzata e combattuta con legislazioni rigide, nonostante non ci siano prove scientifiche sufficienti per giustificare una repressione tanto severa.

Questa demonizzazione della cannabis psicoattiva appare assurda soprattutto alla luce dei danni enormi e ben documentati legati al consumo di alcol. Mentre il vino viene promosso come simbolo di cultura e convivialità, la cannabis, che non ha mai causato gli stessi livelli di danno sociale e sanitario, viene trattata come una minaccia da combattere. Le politiche di proibizione non si basano su una valutazione oggettiva dei rischi, ma su pregiudizi storici, sociali e politici che associano l’alcol a un “consumo giustificabile” e la cannabis a un “pericolo” da cui tenersi lontano.

Questa visione appare tanto più ingiusta se si considera che numerosi studi scientifici hanno dimostrato che l’alcol è responsabile di moltissimi più decessi e danni sociali rispetto alla cannabis. La contraddizione risiede proprio nel fatto che la società tende a “perdonare” l’alcol, nonostante i suoi effetti devastanti, mentre demonizza la cannabis, che, sebbene psicoattiva, ha un profilo di sicurezza decisamente più favorevole. Il vero paradosso, dunque, è che in nome di un presunto “bene sociale” legato al vino, si continua a ignorare la realtà dei fatti, perpetuando una visione anacronistica che non tiene conto delle evidenze scientifiche e dei reali rischi per la salute.

L’edizione 2025 del Vinitaly ha mostrato ancora una volta la forza del comparto vitivinicolo italiano, con una partecipazione record di operatori internazionali e una continua crescita nell’esportazione dei vini italiani. Tuttavia, un’altra industria, quella della canapa light, continua a subire restrizioni e pregiudizi, fino al prossimo azzeramento per via del divieto di coltivazione e vendita del fiore “light”.

Il trionfo di Vinitaly 2025

La 57ª edizione del Vinitaly si è conclusa con grande successo, registrando una partecipazione straordinaria di circa 97.000 visitatori. Tra questi, il 33% proveniva dall’estero, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Un dato che dimostra l’internazionalizzazione crescente dell’evento. In particolare, il Piemonte ha visto il successo di ben 106 produttori, mettendo in evidenza la qualità del vino italiano e il suo forte impatto sul mercato globale.

La partecipazione istituzionale è stata altrettanto significativa, con la presenza di due commissari europei, rendendo l’evento ancora più rilevante per il futuro del settore. Non solo il vino, ma anche l’enoturismo e le nuove tendenze, come i vini a basso contenuto alcolico, sono stati al centro dell’edizione 2025. Questo evento ha confermato ancora una volta la leadership dell’Italia nel panorama vitivinicolo mondiale, nonostante le sfide globali come i dazi statunitensi e la volatilità geopolitica.

La politica del vino e le critiche di Renzi

Tra le voci che si sono alzate durante l’evento, quella di Matteo Renzi ha suscitato attenzione. Il leader di Italia Viva ha lodato l’industria del vino, definendo l’edizione 2025 come “con i fiocchi”, ma ha anche lanciato dure critiche al governo Meloni, soprattutto in merito alla gestione dei dazi e alla politica economica. La sua analisi del contesto politico ed economico, infatti, ha messo in evidenza come l’Italia stia affrontando difficoltà non solo a livello di mercati internazionali ma anche a livello interno, in relazione alla burocrazia e alla pressione fiscale.

Il contrasto con la canapa light

Mentre il mondo del vino vive un periodo di espansione e valorizzazione, quello della canapa light sembra restare ancorato a una condizione di incertezze e ostacoli legali. Sebbene la canapa leggera (con un contenuto di THC sotto lo 0,6%, quindi decisamente non psicoattiva) abbia numerosi usi industriali, la sua regolamentazione in Italia è ancora oggetto di discussione e pregiudizi, fino al prossimo azzeramento.

Le politiche restrittive, le incertezze legislative e la mancanza di una regolamentazione chiara hanno frenato da sempre lo sviluppo di questa filiera, sebbene esista un mercato europeo fiorente che beneficia delle potenzialità della canapa. Contrariamente al settore vitivinicolo, che ha ricevuto ampi sostegni e promozioni a livello istituzionale, la canapa light fatica a emergere dalla zona grigia della legalità.

Mentre il vino continua a rappresentare un fiore all’occhiello del made in Italy, la canapa leggera lotta per ottenere una maggiore visibilità e accettazione a livello politico e sociale. La situazione mostra chiaramente una dissonanza tra settori che, pur essendo entrambi legati alla tradizione agricola, vengono trattati in modo molto diverso dal sistema legale e politico italiano.

La situazione della canapa light: un settore presto azzerato

Se da un lato il mondo del vino sembra godere di una crescente attenzione e supporto, dall’altro, il settore della canapa light sta vivendo un momento di difficoltà estrema. Infatti, il nuovo Decreto Legge Sicurezza, che verrà pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale nelle prossime ore, probabilmente domenica 13 o lunedi 14, prevede il divieto assoluto di coltivazione e vendita di fiori di canapa light. Questo provvedimento, che entrerà in vigore a sole 24 ore dalla pubblicazione, mette fine a un settore che, negli ultimi anni, aveva mostrato segni di crescita e di regolamentazione. La decisione segna un brusco contrasto rispetto alla crescente attenzione verso le produzioni emergenti nel settore agricolo e alimentare, come quelle promosse da Vinitaly, lasciando l’industria della canapa in un limbo giuridico che rischia di azzerare un mercato che, fino a ieri, sembrava destinato a espandersi.

Analisi in breve

Vinitaly 2025 ha confermato la leadership dell’Italia nel panorama internazionale del vino, con un aumento dell’export e una partecipazione globale in crescita. D’altro canto, la canapa light, nonostante il suo potenziale, continua a essere ostacolata da incertezze legali e politiche, mettendo in luce una netta contraddizione nella gestione delle industrie agricole emergenti.

Mentre Vinitaly si conferma come una delle principali vetrine internazionali del Made in Italy, capace di generare entusiasmo e riscontri positivi, il settore della canapa light si trova ad affrontare una battuta d’arresto radicale. La comparazione tra i due mondi dimostra come, in Italia, alcune industrie godano di un forte supporto istituzionale e promozionale, mentre altre vengono penalizzate da provvedimenti che rischiano di compromettere anni di lavoro e di sviluppo di nicchie di mercato. Questo squilibrio mette in luce una contraddizione nelle politiche economiche del Paese, che sembrano favorire alcune filiere, come quella vinicola, ma mettere in difficoltà altre, come quella della canapa.

È interessante notare come due settori agricoli fondamentali per l’economia italiana vengano trattati in modo così diverso. Mentre il vino viene celebrato come patrimonio nazionale, la canapa, nonostante le sue potenzialità, viene ancora percepita con diffidenza. Questo potrebbe essere il momento giusto per riconsiderare le politiche su quest’ultima e dare una spinta a un settore che, se ben regolamentato, potrebbe diventare una risorsa importante per l’Italia.

La situazione appare ancor più paradossale se si considera che, mentre il vino continua ad essere celebrato e promozionato come simbolo di tradizione e cultura, il settore della canapa light – che ha dimostrato di non comportare alcun rischio significativo per la salute – viene azzerato dalla nuova legislazione. Il vino, nonostante i suoi noti effetti dannosi per la salute, come la dipendenza, danni al fegato e al sistema nervoso, e l’alto numero di incidenti e morti legati al consumo eccessivo, continua a ricevere una protezione quasi sacra. Dall’altra parte, la canapa light, che non presenta alcun rischio di abuso e che, al contrario, offre possibili benefici, viene messa al bando con una velocità quasi surreale.

L’assurdità diventa ancora più evidente se si confronta questa tendenza con la lotta alla cannabis psicoattiva, la quale, pur essendo regolamentata in alcuni paesi, continua ad essere demonizzata con argomentazioni basate più su pregiudizi che su reali preoccupazioni sanitarie. Se il vino, con i suoi danni ben documentati e le sue implicazioni sociali devastanti, non solo viene tollerato ma celebrato, la cannabis – pur avendo effetti collaterali infinitamente meno dannosi – viene trattata come una minaccia da estirpare.

Questo contrasto riflette una logica profondamente incoerente e ingiusta: da un lato si spinge per un consumo “accettabile” di una sostanza come l’alcol, con tutti i rischi che ne derivano, mentre si condanna un’alternativa che potrebbe offrire effetti meno dannosi e benefici potenziali, come la cannabis, psicoattiva o meno. In questa ottica, la vera assurdità risiede nel fatto che la cannabis viene ostracizzata e stigmatizzata mentre il vino, con tutti i suoi danni sociali e sanitari, continua ad essere esaltato senza alcun tipo di riflessione critica.

