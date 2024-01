Vieri sulla Supercoppa: «Non dico chi segna per non portare rogna» #Intervista

La bandiera dell’Inter Cristian Vieri ha parlato della finale di Supercoppa di domani contro il Napoli, col suo pronostico

Ai microfoni di TMW, Cristian Vieri si proietta alla finale di Supercoppa italiana di domani tra il Napoli e l’Inter.

PRONOSTICO – «Il Napoli è sempre una grande squadra, anche se quest’anno non sta facendo benissimo. L’Inter sta giocando un gran calcio ed è prima in campionato, ma le finali sono sempre 50 e 50»

CONFRONTO TRA GLI ATTACCANTI – «No, non voglio portare rogna. Dico un nome, poi non segna e danno la colpa a me. Ma cosa devo dire di Lautaro e Thuram? Stanno facendo un grandissimo campionato, sono fortissimi e, oltre a far gol, giocano molto per la squadra, molto tra di loro. Simeone con la Fiorentina ha fatto un gran gol, è un bell’attaccante. Secondo me ci saranno dei gol, però non dico chi segna»

NAPOLI E INTER – «L’anno scorso è passato, bisogna guardare ora. L’Inter gioca bene, diverte, fa gol: è una super squadra e Simone (Inzaghi, ndr) sta facendo un grandissimo lavoro. È come ha detto Barella. Le finali sono divertenti da giocare e da vincere, vedremo. Siamo qui a Riyadh e ci sarà il tutto esaurito: è importante per il nostro calcio e dobbiamo continuare a farlo vedere a tutto il mondo. Spero che sia una bella partita»

