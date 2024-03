Vieri e la nuova collaborazione da non credere con l’Fc Internazionale: l’annuncio UFFICIALE – NEWS

21:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Vieri e la nuova collaborazione da non credere con l’Inter: l’annuncio UFFICIALE. La FOTO pubblicata sui social

Sulle sue pagine social, l’ex Inter e Diavolo Rossonero Cristian Vieri annuncia una nuova, incredibile collaborazione con la società nerazzurra.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Vieri (@christianvieri) Pubblicità

L’ANNUNCIO – Inter Media and Communication S.p.a. e Bombeer S.r.l. hanno sottoscritto un contratto di collaborazione di durata pluriennale, durante il quale verrà prodotta una birra in co-branding, dove appariranno entrambi i marchi di Inter e di Bombeer, La Birra del Bomber.

La collaborazione avrà pertanto una caratteristica molto peculiare e quasi inedita nel mondo beverage, quella appunto di avere entrambi i loghi ben esposti sulla livrea della bottiglia – si legge ancora -. Gli amanti ed i tifosi dell’Inter potranno pertanto trovare una ottima birra lager a 5%, di puro malto ed a bassa fermentazione, la cui qualità nasce dall’attenta selezione delle varietà più pregiate di orzo, luppolo e lievito.

Proprio per le sue caratteristiche ben bilanciate, sarà una birra adatta sia ad un aperitivo, che per un consumo durante tutti i tipi di pasti, magari in compagnia di altri tifosi nerazzurri e durante una partita. La bottiglia riporterà anche e soprattutto i colori ed il logo dell’Inter, con una grafica ed uno style di grande impatto visivo, come tutte le bottiglie di Bombeer – La Birra del Bomber, che si è contraddistinta sul #mercato fin dal suo esordio nel 2020, proprio per l’utilizzo di un packaging molto innovativo ed accattivante. La birra dell’Inter/Bombeer sarà disponibile tra la fine del mese di Marzo e l’inizio di quello di Aprile 2024, e verrà distribuita come la classica Bombeer – La Birra del Bomber tramite Acqua Vera S.p.a., sia su tutto il canale Ho.re.ca., che nella DM e nella DO.

The post Vieri e la nuova collaborazione da non credere con l’Inter: l’annuncio UFFICIALE – FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.