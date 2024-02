Vidal torna al Colo-Colo: l’ex Vecchia Signora Juventina si presenta così – NEWS

Vidal torna al Colo-Colo: l’ex Juve si presenta così per il ritorno nella prima squadra della sua carriera – FOTO

Artur Vidal è tornato in patria, nel suo Colo-Colo. La presentazione del cileno ex Juve è già virale, queste le immagini.

La presentazione di Vidal al Colo-Colo è già storia del calcio. pic.twitter.com/5MeigfYIlh — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) February 2, 2024

The post Vidal torna al Colo-Colo: l’ex Juve si presenta così – FOTO appeared first on Juventus News 24.