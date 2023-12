Vice DD Dumfries, nome a sorpresa dalla Serie A: “È un profilo molto interessante”

L’Inter è alla ricerca di un vice Dumfries dopo aver perso per infortunio Juan Cuadrado: spunta un nome nuovo a sorpresa dalla Serie A.

Occasione d’oro per l’Inter in questo weekend di metà dicembre: dopo il pareggio di venerdì tra Genoa e Juventus, i nerazzurri hanno l’opportunità di portarsi a +4 dai bianconeri e fare il primo allungo in campionato. Per far sì che ciò accada, però, i ragazzi di Simone Inzaghi dovranno vincere in casa della Lazio nel posticipo della domenica sera della sedicesima giornata di Serie A.

Nonostante la Lazio stia faticando in campionato, non sarà di certo una passeggiata espugnare l’Olimpico, ma senza la vittoria della Juve ora l’Inter può giocare con maggiore serenità senza l’ansia del sorpasso in classifica. Una serenità importante soprattutto dopo il pareggio in settimana contro la Real Sociedad che ha condannato i nerazzurri al secondo posto nel girone di Champions League e un conseguente sorteggio tostissimo per gli ottavi di finale della massima competizione europea.

Come se non bastasse, nei giorni scorsi Inzaghi ha dovuto fare i conti con lo stop di Juan Cuadrado. Il colombiano è stato costretto ad optare per l’operazione tendine d’Achille (che avverrà settimana prossima in Finlandia) dopo i continui fastidi che lo hanno fermato a più riprese in questo inizio stagione. Un’operazione che lo terrà fermo per almeno tre mesi: la dirigenza nerazzurra da domani si adopererà per scegliere un suo sostituto da acquistare nel mercato di gennaio.

Sostituto Cuadrado, nuovo nome dalla Serie A

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovranno per forza di cose gettarsi sul mercato nel mese di gennaio dopo il lungo stop di Cuadrado. Denzel Dumfries non potrà di certo giocare tutto l’anno senza una riserva ed ecco che la società sta pensando alle alternative. L’idea di spostare Matteo Darmian come quinto di centrocampo non intriga, visto il suo ottimo rendimento come braccetto di destra nella difesa a tre. E allora si deve andare sul mercato.

Il primo nome nella lista di Ausilio e Marotta sembra essere quello di Tajon Buchanan, esterno canadese classe ’99 in forza al Club Brugge. Ma occhio anche alle opzioni che portano in Serie A: un nome a sorpresa potrebbe essere quello di Patrick Ciurria del Monza.

A fare il nome del giocatore emiliano è stato Mimmo Caso, allenatore ed ex calciatore, che ai microfoni di TMW Radio ha risposto così a una domanda su un eventuale acquisto di Ciurria come vice Dumfries: “Ciurria è un ragazzo molto molto interessante. Ha migliorato molto la fase difensiva visto che in quella offensiva era già molto bravo. Ho visto che Palladino ci ha puntato molto e questo ragazzo ha reso più delle aspettative”. Chissà se Marotta e Ausilio ascolteranno questo particolare “consiglio”. Per ora è Palladino a godersi Ciurria. Ma se dovesse chiamare l’Inter…

Vice Dumfries, nome a sorpresa dalla Serie A: “È un profilo molto interessante”

