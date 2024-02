Via dallo United e scambio con Pavard: affare da 40 milioni di euro

Pubblicità

United forte sul profilo di Pavard e Lindelof potrebbe finire nuovamente sul mercato, idea di scambio con conguaglio cash per entrare nelle grazie dell’Inter Ennesima prestazione di rilievo per il difensore centrale nerazzurro Benjamin Pavard contro la Roma, nonostante le grandi difficoltà vissute per buona parte della partita sull’ostico terreno di gioco dell’Olimpico. Il calciatore […]

Pubblicità

Il post Via dallo United e scambio con Pavard: affare da 40 milioni è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.