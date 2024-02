Vezzali: «Non lascio indietro niente, voglio Scudetto e Champions» #Intervista

Pubblicità

L’ex schermitrice Valentina Vezzali ha parlato degli obiettivi dell’Inter e della sua fede nerazzurra a Il Giornale

Valentina Vezzali ha parlato dell’Inter – squadra di cui è tifosa – nell’intervista rilasciata a Il Giornale.

OBIETTIVI – «Possiamo toglierci delle belle soddisfazioni e non lascerei indietro niente: Scudetto e Champions League».

TIFO INTER – «Deriva dai miei nonni materni e paterni. Per Natale ho regalato ai migi figli la maglia numero 9 di Marcus Thuram con la sua firma. Se l’Inter perde, in casa cambiano gli umori. La svolta c’è stata con Roberto Mancini e José Mourinho, ma anche Beppe Marotta ha dato una bella impronta».

POLITICA – «Porta aperta o chiusa? Ora mi occupo di altro. La politica è stata una esperienza bellissima dove ho portato avanti progetti. E sono arrivata al risultato: l’insegnante di scienze motorie nella scuola primaria, la riforma del lavoro sportivo. Ho infranto un muro, senza questa legge il mio maestro Triccoli ha dovuto lavorare per hobby, il maestro Tomassini è emigrato in Francia. Ho collaborato anche per l’inserimento dello sport nella Costituzione con l’articolo 33».

