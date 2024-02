Verso US Lecce Fc Internazionale, possibile SORPRESA in campo: cosa traspare da Approgetto

Pubblicità

Simone Inzaghi sta mettendo a punto la miglior formazione dell’Inter da schierare col Lecce domenica: possibile una sorpresa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, sta ponderando attentamente le scelte per la formazione che affronterà il Lecce domenica.

Una potenziale sorpresa potrebbe essere la titolarità di Buchanan sulla fascia. Acerbi, sebbene convocato, potrebbe accomodarsi in panchina per evitare di rischiarlo ulteriormente e permettere un recupero completo. In aggiunta, la competizione per un posto in squadra è accesa, con giocatori come Asllani, Carlos Augusto e Frattesi in lizza per una maglia da titolare.

L’articolo Verso Lecce Inter, possibile SORPRESA in campo: cosa filtra da Appiano proviene da Inter News 24.