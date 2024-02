Verso US Lecce Fc Internazionale, due SORPRESE a centrocampo per Mister Demone Inzaghi!

Pubblicità

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi sta studiando la formazione da schierare nel match di domenica in casa del Lecce

Simone Inzaghi sta già valutando le scelte per la formazione dell’Inter che scenderà in campo domenica contro il Lecce di Roberto D’Aversa.

La sua politica di turnover continuerà a essere applicata, sia per necessità, come nel caso di Marko Arnautovic che dovrebbe sostituire l’infortunato Marcus Thuram, sia per scelte tattiche. Secondo Sky Sport, la partita contro il Lecce potrebbe essere un’opportunità per far partire dall’inizio Kristjan Asllani e Davide Frattesi a centrocampo, mentre Carlos Augusto, che ha impressionato entrando dalla panchina contro l’Atletico Madrid, potrebbe riconquistare il suo posto da titolare sulla corsia sinistra al posto di Federico Dimarco.

L’articolo Verso Lecce Inter, due SORPRESE a centrocampo per Inzaghi! proviene da Inter News 24.