Verso US Lecce Fc Internazionale, D’Aversa sorride: recuperato quel top player

Pubblicità

Il tecnico D’Aversa sorride per il recupero importante nelle fila del suo Lecce, in vista del match con l’Inter di domenica

Roberto D’Aversa deve prepararsi a fondo per la sfida del suo Lecce contro l’Inter, attuale capolista e reduce da una vittoria contro l’Atletico in Champions League.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

I giallorossi hanno auto un importante recupero nel reparto offensivo: Lameck Banda sarà disponibile per la partita di domenica pomeriggio contro i nerazzurri.

Pubblicità

Ieri lo zambiano è tornato ad allenarsi con il gruppo e le sue probabilità di essere schierato dal primo minuto sono in aumento, avendo superato l’infortunio muscolare rimediato due settimane fa a Bologna. Tuttavia, gli squalificati Pongracic e Dorgu non saranno disponibili: il tecnico pugliese probabilmente opterà per Touba e Gallo.

L’articolo Verso Lecce Inter, D’Aversa sorride: recuperato quel giocatore proviene da Inter News 24.