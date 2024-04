Verso Udinese Internazionale F.C., report dei friulani, ecco l’approfondimento: cosa ha deciso Cioffi per predisponersi ai Super Nerazzurri di Inzaghi

3 Apr 2024, 19:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha preso una decisione durante la sessione giornaliera di #allenamento verso il match con l’Internazionale Oggi, l’Udinese si è riunita presso il centro sportivo ‘Dino Bruneschi’ per avviare la predisponezione in vista dell’importante #Super #Scontro di #CampionatoSerieA contro l’Internazionale, attualmente in testa alla #classifica, programmata per lunedì 8 aprile. Gabriele Cioffi […]

L’articolo Verso Udinese Internazionale, report dei friulani: cosa ha deciso Cioffi per predisponersi ai leoni nerazzurri proviene da Internazionale News 24.