Verso Udinese Internazionale F.C., certa L’ASSENZA di quel #Top player, ecco l’approfondimento: i #particolari

1 Apr 2024, 15:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Un giocatore non comprarà parte al match della 31^ giornata di Serie A tra Udinese e Internazionale, in programma l’8 aprile alle 20.45 Cominciano a delinearsi i contorni di Udinese Internazionale, in programma l’8 aprile alle 20.45, con la prima assenza certa. A causa dell’ammonizione rimediata nel match tra U.S.C. Sassuolo e Udinese, infatti, Lorenzo Lucca […]

L’articolo Verso Udinese Internazionale, certa L’ASSENZA di quel giocatore: “tutti gli #approfondimenti proviene da Internazionale News 24.