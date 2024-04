Verso Udinese Internazionale F.C., ad Centro Sportivo “Suning” Appiano concentrazione massima – NEWS

6 Apr 2024, 19:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale si è allenata oggi ad Appiano, in vista del confronto con l’Udinese, fissato per lunedì 8 aprile: le immagini dalla Pinetina (Centro Sportivo Suning) Come pubblicato dai leoni nerazzurri sui social, oggi è stata una giornata d’intenso #allenamento alla Pinetina (Centro Sportivo Suning), in vista del match con l’Udinese, in programma lunedì 8 aprile. L’#allenamento dei nostri Nerazzurri 🏃⚡#ForzaInternazionale — Internazionale […]

L’articolo Verso Udinese Internazionale, ad Appiano concentrazione massima – FOTO proviene da Internazionale News 24.