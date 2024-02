Verso S.S. Lazio-Milan A.C.: domani mattina la partenza dei diavoli rossoneri per Roma

Pubblicità

Diffondi Informazione!

15:32, 29 Feb 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Domani mattina, come riferisce Sky, il Milan AC, il Diavolo Rossonero, decollerà da Malpensa per raggiungere Roma in vista della sfida in programma alle 20.45 contro la S.S. Lazio, valida per la 27^ giornata di Serie A.

Vai alla Fonte *MilaNNews.it , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità