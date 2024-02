Verso Roma-Fc Internazionale: Mister Inzaghi rotazioni ancora in STAND-BY

L’Inter è tornata al lavoro dopo il grande successo nello scontro diretto contro la Juventus ed è subito attesa da un altro scontro d’alta quota, contro una Roma rinata sotto la guida di De Rossi. Per questo motivo, Inzaghi non vuole sottovalutare in alcun modo l’impegno dell’Olimpico.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico vuole evitare qualsiasi calo di tensione o forma di rilassamento dopo la vittoria di San Siro, perché la corsa Scudetto è ancora lunga e passa anche dalla sfida di sabato.

Quella con la Roma sarà l’ultima prima di riavere un calendario, almeno in Serie A, un po’ più morbido, che permetterà a Inzaghi di ruotare maggiormente gli uomini a sua disposizione. Contro i giallorossi, però, vista anche l’indisponibilità di Frattesi, il tecnico si affiderà molto probabilmente alla formazione titolare che ha battuto la Juventus.

