Verso Roma Fc Internazionale, la divisa speciale dei Inter fa impazzire il web

Per il confronto tra la Roma e l’Inter, i nerazzurri hanno preparato una divisa ad hoc per festeggiare il capodanno cinese

Come si legge sul sito ufficiale nerazzurro, l’Inter scenderà il 10 febbraio in campo all’Olimpico con la Roma indossando una divisa speciale.

Per l’occasione è stata inoltre realizzata una Special Jersey in edizione limitata, con i nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi e i numeri di maglia personalizzati con il logo del Chinese New Year 2024, che vede un drago circondare il tradizionale crest Inter. Per la prima volta sarà la Maglia Away ad essere protagonista dell’attivazione dedicata al Capodanno Cinese.

La maglia verrà indossata dai giocatori della Prima Squadra in occasione di Roma-Inter, in programma sabato 10 febbraio alle 20.45. La jersey sarà inoltre in vendita, a partire da martedì 6 febbraio, in edizione limitata e con le sole personalizzazioni di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Nicolò Barella e Federico Di Marco, su store.inter.it e negli Inter Store di Galleria Passarella, Dante e San Siro

L’articolo Verso Roma Inter, la divisa speciale dei nerazzurri fa impazzire il web proviene da Inter News 24.