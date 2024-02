Verso Roma Fc Internazionale, De Rossi riabbraccia quel top player. Dubbio Smalling

Pubblicità

Le ultime notizie da Trigoria, dove la Roma si sta preparando al match di sabato 10 febbraio contro l’Inter: chi ci sarà?

In preparazione alla sfida contro l‘Inter, Daniele De Rossi ha concesso ai giocatori della Roma un giorno di meritato riposo dopo la vittoria sul Cagliari.

Oggi, il lavoro riprenderà a Trigoria. Il Corriere dello Sport riporta segnali positivi per Chris Smalling, con i prossimi giorni che saranno cruciali per la sua possibile convocazione. Se non tornasse disponibile per la partita contro l’Inter, lo sarà comunque per il match contro il Feyenoord in Europa League.

Al contrario, Renato Sanches è pronto al completo recupero, mentre i lievi infortuni di Pellegrini, Llorente e Angeliño non destano preoccupazione.

L’articolo Verso Roma Inter, De Rossi riabbraccia quel giocatore. Dubbio Smalling proviene da Inter News 24.