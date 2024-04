Verso Internazionale F.C. Torino, grosso guaio per Juric, ecco l’approfondimento: LUI sarà assente

3 Apr 2024, 21:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Brutta #Assenza #Pesante per Ivan Juric per il rush finale di stagione, lui non sarà infatti a disposizione del tecnico per questo motivo Brutte notizie per Ivan Juric in vista del finale di stagione. Gvidas Gineitis dovrà stare fermo per almeno 45 giorni, motivo per cui salterà anche la #Super #Scontro con l’Internazionale. Di seguito il comunicato […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Verso Internazionale Torino, grosso guaio per Juric: LUI sarà assente proviene da Internazionale News 24.