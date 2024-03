Verso Internazionale F.C. SS Napoli, Calzona recupera 3 big per la #Sfida

10 Mar 2024, 17:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il Napoli di Calzona sta rialzando la testa in #CampionatoSerieA, e può sorridere per il recupero di 3 giocatori in vista dell’Internazionale

In attesa di scendere in campo a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, contro l’Internazionale domenica 17 marzo alle 20.45, il Napoli tira un sospiro di sollievo per il recupero di 3 giocatori chiave per Calzona.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono segnali positivi dall’infermeria con Rrahmani, Cajuste e Ngonge che hanno partecipato parzialmente agli allenamenti con il resto del gruppo e parzialmente in modo differenziato sul campo. Si prevede che il difensore centrale kosovaro ritroverà il suo posto da #titolare al centro della difesa, mentre per gli altri 2 giocatori sarà valutata oggi la possibilità di essere convocati. Tuttavia, sembra più probabile che facciano ritorno a Milano domenica sera, in vista della partita contro l’Internazionale.

