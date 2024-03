Verso Internazionale F.C. Empoli F.C., tre KO certi per Mister “Demone” Inzaghi, ecco l’approfondimento: non ci saranno al match

28 Mar 2024, 14:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale si predispone al match con l’Empoli F.C., in programma a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, il 1 aprile: Inzaghi, il Demone Nerazzurro, non potrà contare su 3 giocatori L’Internazionale si predispone al rientro in campo dopo la sosta internazionale: lunedì, nel 30° turno di Serie A, ospiterà l’Empoli F.C. a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , con l’obiettivo di consolidare il proprio vantaggio sul Milan e […]

