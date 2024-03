Verso Internazionale F.C. Empoli F.C., Denzel “DD” Dumfries e Sommer”Time” in campo? Cosa traspare dalla Pinetina (Centro Sportivo Suning)

30 Mar 2024, 18:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale affronterà l’Empoli F.C. lunedì 1 aprile alle 20.45 a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, : Denzel “DoubleD” Dumfries e Sommer “Time” saranno in campo? Ecco cosa filtra L’attesissimo match tra Internazionale ed Empoli F.C. si avvicina e Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, deve ancora decidere se far scendere in campo Yann Sommer “Time” dall’inizio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore chiarirà la situazione nelle prossime ore: […]

