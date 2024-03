Verso Francia-Germania, l’approfondimento: Magic Mike Maignan è partito per Lione insieme al resto della club francese

Pubblicità

14:18, 22 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Come testimoniano le foto pubblicate dal profilo della nazionale francese su X, Mike Magic Mike Maignan è partito insieme al resto della formazione di Didier Deschamps per Lione dove domani alle 21 è in programma un’amichevole contro la Germania.

Vai alla Fonte* , che ringraziamo e condividiamo

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

