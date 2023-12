Verso Fc Internazionale-Real Sociedad: Mister Inzaghi prepara il TURNOVER?

L’Inter si gioca il primo posto nel girone di Champions League contro la Real Sociedad. Una sfida che arriva in mezzo ad altri impegni decisivi in campionato. Per questo motivo, Inzaghi valuta qualche cambio per far rifiatare alcuni giocatori e dare maggiore spazio ad altri.

Pertanto, come riportato da Tuttosport, contro i baschi potrebbero partire dal primo minuto Cuadrado, Frattesi. Il colombiano potrebbe indossare la maglia da titolare per la prima volta da quando è all’Inter, con l’arretramento di Darmian in difesa, al posto di Bisseck.

Il centrocampista, invece, rimasto in panchina contro l’Udinese, potrebbe far rifiatare uno tra Barella e Mkhitaryan. In attacco, i favoriti sembrano essere Thuram e Lautaro Martinez, ma Sanchez proverà fino all’ultimo a far cambiare idea a Inzaghi.