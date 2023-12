Verso Fc Internazionale Lecce, titolarissimi Inter chiamati a rapporto: la probabile

L’Inter si avvicina al match della 17^ di Serie A col Lecce col desiderio di rimediare al ko subito col Bologna: la probabile formazione

L’Inter vuole rialzare la testa dopo la sconfitta col Bologna e la conseguente eliminazione dal torneo. Pertanto, in vista del match del 23 dicembre col Lecce, si darà spazio alla difesa che ha dimostrato il suo valore ultimamente, nonostante le assenze: Bisseck sembra in vantaggio su Pavard, reduce dal rientro dopo l’infortunio, Bastoni è confermato sulla fascia sinistra e Acerbi stabilmente al centro.

A meno di un recupero miracoloso di De Vrij, il cui progresso è da monitorare attentamente. Sommer farà il suo ritorno in porta, mentre Darmian terrà la fascia esterna per un turno extra. Dimarco, riposato, dovrebbe rientrare sul lato opposto.

Nel centrocampo nerazzurro, pochi dubbi: Calhanoglu tornerà come direttore d’orchestra, con Barella e Mkhitaryan come centrocampisti di inserimento. Dopo il deludente prestazione in Coppa Italia, Frattesi tornerà in panchina.

Infine, in attacco, rimane il grande interrogativo su Lautaro Martinez: uscito malconcio dal match con il Bologna a causa di un problema alla coscia sinistra, è in forte dubbio per la partita contro il Lecce (in attesa degli esami di venerdì). In caso di sua assenza, Marko Arnautovic prenderà il suo posto, avendo così l’opportunità di dimostrare il proprio valore accanto a Thuram. Nel frattempo, si attenderanno notizie sulle condizioni di Alexis Sanchez, che mira a fare il suo ritorno sabato.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

Indisponibili: Dumfries, Cuadrado, de Vrij (da valutare), Sanchez (in dubbio), Lautaro (in dubbio).

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno

Allenatore: Simone Inzaghi

