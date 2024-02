Verona Vecchia Signora Juventinantus 2-2, Allegri non riesce più a vincere: la classifica di Serie A aggiornata

Verona Juventus 2-2, Allegri non riesce più a vincere: la classifica di Serie A aggiornata dopo il match delle 18:00

Finisce 2-2 il match delle 18:00 tra Verona e Juventus. I bianconeri vanno sotto nel risultato due volte ma riescono a riacciuffare il pareggio con Rabiot. Ecco come cambia la classifica di Serie A.

La classifica aggiornata

Inter 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 54 (25)

Milan 52 (24)

Atalanta 42 (23)

Bologna 42 (24)

Roma 38 (24)

Lazio 37 (23)

Fiorentina 37 (24)

Torino 36 (24)

Napoli 36 (24)

Monza 30 (24)

Genoa 30 (25)

Lecce 24 (25)

Frosinone 23 (24)

Udinese 22 (24)

Empoli 21 (24)

Sassuolo 20 (23)

Hellas Verona 20 (25)

Cagliari 18 (24)

Salernitana 13 (25)

