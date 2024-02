Verona Signora Juve, un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Firenze

Verona Juve, un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio del match per commemorare la memoria delle vittime di Firenze

Prima del fischio d’inizio di Verona Juve c’è stato spazio per osservare un minuto di silenzio, con le due squadre che si sono riunite al centro del campo.

Un gesto per commemorare le vittime della tragedia avvenuta ieri a Firenze, dove hanno perso la vita sul lavoro quattro persone.

