Verona Signora Juve Primavera DIRETTA 1-0: D’Agostino sblocca il match

La Juve Primavera di Montero affronta il Verona: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match

La Juve Primavera affronta il Verona nel match valido per la 23° giornata del campionato primavera.

Verona-Juve Primavera: sintesi e moviola

1′ FISCHIO D’INIZIO – È cominciata Verona-Juve Primavera

18′ VERONA IN VANTAGGIO – D’Agostino sblocca il match con un tiro che beffa Radu, la palla finisce all’incrocio dopo il tocco del portiere

30′ Reazione della Juve – Palla in area messa da Pagnucco sugli sviluppi di un calcio di punizione, la difesa del Verona spazza via e scampa il pericolo

Migliore in campo Juve: al termine del match.

Verona-Juve Primavera 1-0: risultato e tabellino

Reti: 18′ D’Agostino

Hellas Verona: Toniolo, Dalla Riva, Nwanege, Patanè, Dentale, D’Agostino, De Battisti, Cazzadori, Corradi, Popovic, Cisse. A disposizione: Marchetti, Silfver-Ramage, Ajayi, Agbonifo, Szimionas, Doucoure, Caneva, Valenti, Fagoni, De Rossi, Vermesan. Allenatore: Sammarco.

Juventus: Radu; Martinez Crous, Gil Puche, Savio; Ngana, Pagnucco (C), Mazur, Turco; Florea, Scienza; Pugno. A disposizione: Vinarcik, Boufandar, Biggi, Giorgi, Grosso, Finocchiaro, Crapisto, Montero. Allenatore: Montero.

Arbitro:

