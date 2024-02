Verona Signora Juve, niente Alex Sandro: per sostituire Bremer c’è Rugani

Verona Juve, le scelte di formazione di Allegri: niente Alex Sandro, dall’inizio in difesa questa volta parte Rugani

Diramate le formazioni ufficiali di Verona Juve, gara valida per la giornata numero 25 di questo campionato.

Pubblicità

Non ci sarà stavolta Alex Sandro in difesa, con Allegri che, per rimpiazzare lo squalificato Bremer, ha deciso invece di puntare su Rugani. Ai suoi lati Gatti e il rientrante Danilo.

Pubblicità

Pubblicità

The post Verona Juve, niente Alex Sandro: per sostituire Bremer c’è Rugani appeared first on Juventus News 24.