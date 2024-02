Verona Signora Juve, Mister Max Allegri ribalta tutto: dentro anche Chicco Chiesa, spazio al tridente

Verona Juve, Allegri ribalta completamente il modulo e inserisce anche Chiesa in campo: spazio al tridente

Cambia nuovamente modulo Allegri nella ripresa di Verona Juve, con la volontà di ribaltare definitivamente questa partita.

Doppio cambio dopo il pari di Rabiot al 55′, con l’ingresso in campo anche di Chiesa, che va quindi a formare il tridente offensivo in avanti con Vlahovic e Yildiz.

