Verona Signora Juve, indisponibilità per Danilo. Le ULTIME sul brasiliano

La Juventus non passa a Verona: al Bentegodi finisce 2-2. Nel corso della ripresa però si è fermato Danilo che è comunque rimasto in campo. Le ULTIME

Serata no per i bianconeri e non solo per il pareggio contro il Verona e i due punti in quattro partite ma anche perchè rischia di perdere il proprio capitano per le prossime partite dopo uno scontro di gioco nel corso del match contro gli uomini di Baroni.

Pubblicità

Danilo ha sofferto un trauma alla caviglia sinistra e farà accertamenti nei prossimi giorni.

Pubblicità

Pubblicità

The post Verona Juve, infortunio per Danilo. Le ULTIME sul brasiliano appeared first on Juventus News 24.