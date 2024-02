Verona Signora Juve, il Bentegodi è sold out: previsto il tutto esaurito allo stadio

Verona Juve, il Bentegodi è sold out: previsto il tutto esaurito allo stadio. Sono attesi oltre 26 mila spettatori

Sono oltre 26 mila gli spettatori attesi oggi al Bentegodi per assistere a Verona Juve, match valido per la 25° giornata di Serie A con fischio d’inizio fissato alle 18.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, lo stadio sarà praticamente sold out visto che sono finiti i biglietti per la Curva Sud Superiore, la Curva Sud Inferiore, le Poltronissime Sud, il Parterre, la Tribuna Superiore Ovest, il Settore Ospiti, le Poltrone Est e le Poltrone Ovest. E’ previsto il tutto esaurito al Bentegodi.

