Verona Signora Juve, ci sarà un’Allegrata? L’idea di Max a centrocampo

Verona Juve, ci sarà un’Allegrata? L’idea di Max a centrocampo. Ecco cosa potrebbe fare per la partita di oggi

Non è da escludere un’Allegrata da parte di Max Allegri per Verona Juve, match in programma oggi dalle 18 al Bentegodi.

Per Tuttosport, infatti, la sconfitta con l’Udinese potrebbe far rimescolare le carte dell’allenatore specialmente a centrocampo, dove sta mancando un po’ di fluidità. Per questo Allegri sarebbe intenzionato a mettere in campo Alcaraz (più probabile a gara in corso che dall’inizio) che è è ok dal punto di vista fisico e può inserirsi bene nel reparto.

