Verona Signora Juve, bianconeri in partenza per la trasferta – NEWS

Verona Juve, si avvicina la sfida di domani alle 18 contro i gialloblù: bianconeri in partenza per il match di campionato

La Juventus è attesa domani dalla sfida di campionato contro il Verona di Baroni, valida per la 25° giornata di Serie A. Tramite il profilo X, i bianconeri, hanno postato alcune foto poco prima della partenza per Verona.

Prossima destinazione: Verona pic.twitter.com/E61kcLXyjA — JuventusFC (@juventusfc) February 16, 2024

«Prossima destinazione: Verona», ha scritto il club bianconero sui social.

