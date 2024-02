Verona Signora Juve, banco di prova per la squadra e Mister Max Allegri: ci si aspetta due cose da loro. Rivelazione

Verona Juve, un banco di prova importante per la squadra e per mister Allegri: da loro ci si aspettano due cose importanti

Quello di Verona sarà un banco di prova importante per la Juve dopo i passi a vuoto delle ultime settimane, che naturalmente non sono piaciuti all’intero ambiente, che ormai era abituato a sognare ben altri traguardi.

Come spiega Tuttosport, ora ci si aspetta una pronta risposta da parte di Allegri (che deve riprendere il bandolo della matassa) e da parte dei giocatori, dei quali si vuole testare la tenuta mentale dopo i tre passaggi a vuoto di fila. Perchè un’altra non vittoria potrebbe avere effetti tutt’altro che positivi…

