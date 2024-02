Verona-Signora Juve 2-2 DIRETTA: Chicco Chiesa vicino al gol!

La Juve è ospite del Verona per la venticinquesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus, dopo la sconfitta contro l’Udinese dello Stadium e un punto in tre partite, è ospite del Verona nella venticinquesima giornata di Serie A. Segui live il match dei bianconeri al Bentegodi.

Verona Juve 2-2: sintesi e moviola

FISCHIO DI’INIZIO

1′ Bianconeri in avanti con la giocata di McKennie per Cambiaso largo a destra: il suo cross è respinto dalla difesa gialloblù.

3′ Ripartenza del Verona dopo l’errore di Kostic a metà campo, l’azione dei padroni di casa si perde però sul fondo.

4′ Il Verona prova a cercare soazu con Cabal, il pallone però finisce tra le braccia di Szczesny.

5′ Contripiede del Verona con Suslov e Folorunsho, i due non si capiscono.

5′ Altro contropiede, dei bianconeri stavolta, con Yildiz che non riesce però a rendersi pericoloso. Si accende la partita!

7′ Grave errore di Gatti in impostazione, ne approfitta Lazovic che prova la conclusione: blocca Szczesny

9′ Angolo per i gialloblù: Lazovic prova a superare Gatti e ci riesce, chiude Locatelli.

10′ GOL DEL VERONA! Dagli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone viene respito dai bianconeri ma dal limite dell’area Folorunsho prova la conclusione che non lascia scampo a Szczesny. Padroni di casa in vantaggio

13′ Angolo Hellas Verona in avanti con Folorunsho, Szczesny blocca a terra.

14′ Juve che torna in avanti con la giocata di Cambiaso che taglia in mezzo, il pallone finisce a Rabiot che prova la conclusione: deviata in angolo.

15′ Mckennie in avanti per i bianconeri, la giocata con Cambiaso, produce un angolo.

17′ Riparte ancora la Juve con la giocata di Yildiz, che aspetta e trova Cambiaso: il suo tiro finisce di poco a lato.

18′ Scontro tra Duda e Rabiot, il francese rimane a terra: entra lo staff sanitario bianconero. Botta alla caviglia sinistra.

20′ Ancora Verona in avanti a caccia del raddoppio: la conclusione di Cabal viene deviata in angolo.

24′ McKennie ancora in avanti sulla fascia destra: bravo a inserirsi tra le maglie gialloblù, pallone in mezzo a metà tra un tiro e un passaggio, recupera il Verona.

26′ Calcio di rigore per la Juve! Kostic in area prova la conclusione, tocco di mani di Tchatchoua. Fischia Di Bello, rigore per la Juve.

27′ PAREGGIO DELLA JUVENTUS! Calcio di rigore potente di Vlahovic che spiazza Montipò: pareggio dei bianconeri.

32′ Torna in avanti il Verona con la punizione di Suslov: Szczesny lascia uscire fuori.

34′ Grande giocata a metà campo di Yildiz che cerca Vlahovic, bravo ad allargare su Rabiot: il cross del francese viene ribattuto dalla difesa gialloblù.

36′ Contatto Gatti-Folorunsho, a palla lontana c’è il tocco ma non c’è nulla per l’arbitro.

38′ Il Verona si rende ancora pericoloso prima con Duda e poi con Lazovic: blocca Szczesny.

39′ Conclusione da fuori di Suslov che non impensierisce Szczesny.

41′ Juve in avanti con la giocata di Yildiz a metà campo che cerca Rabiot, il cross è lungo e viene recuperato dalla difesa gialloblù.

42′ Bianconeri ancora con Yildiz dopo la giocata di Vlahovic, il numero 15 è respinto dalla difesa gialloblù.

3 minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

47′ Ancora bianconeri in avanti con Yildiz che cambia marcia e trova Danilo che dal limite dell’area cerca Vlahovic in mezzo: chiude la difesa gialloblù in angolo.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Subito Verona pericolosa con un calcio d’angolo che cerca e trova Magnani: il suo colpo di testa finisce di poco alto.

47′ Juve che prova a impostare l’azione dal basso e a cercare gli spazi giusti per rendersi pericolosa.

50′ Verona ancora pericolosa con la conclusione da fuori di Noslin, palla respinta da Szczesny.

52′ GOL DEL VERONA: L’Hellas Verona vince due rimpalli e arriva in area: Noslin super Gatti e batte Szczesny. Verona di nuovo in vantaggio.

55′ SUBITO PAREGGIO DELLA JUVE! I bianconeri rispondo subito con l’occasione di Locatelli che dalla sinistra cerca e trova Rabiot. Il sinistro del francese in area batte Montipò, pareggio per i bianconeri.

56′ Doppio cambio Juve: fuori Kostic e Gatti, dentro Chiesa e Alex Sandro.

60′ Cambia modulo la Juventus, tridente pesante con Yildiz, Vlahovic e Chiesa.

62′ Grande giocata dei bianconeri con Danilo che verticalizza per McKennie, pallone del nazionale americano in area: Yildiz spedisce però sul fondo.

64′ Ancora Verona velenoso da fuori: conclusione di Lazovic respinta in corner da Szczesny.

64′ Cambio per il Verona: esce Noslin entra Swiderski.

65′ Cambio anche per i bianconeri: esce Yildiz, entra Alcaraz.

67′ Chiesa e Vlahovic cercano di dialogare, pallone a metà strada respinto in angolo da Magnani.

68′ Juventus pericolosa con l’azione di Alcaraz che in profondità cerca e trova Rabiot: il pallone in mezzo per Vlahovic che di testa non trova il gol. Pallone alto.

73′ Doppio cambio per il Verona: escono Folorunsho per Belahyane e Lazovic lascia spazio a Vinagre.

75′ Giocata pericolosa di Alcaraz che prova a duettare con Vlahovic: respinge la difesa gialloblù. Sul calcio d’angolo Rabiot non tenta la conclusione e tenta un passaggio, fuori misura.

80′ Doppio cambio Juve: dentro Weah e Milik, fuori Cambiaso e Vlahovic.

82′ Bianconeri in pressione con un offensiva continua che culmina con il tiro di Chiesa, pallone do poco alto.

Migliore in campo Juve: a fine partita

Verona Juve 2-2: marcatori e tabellino

Reti: 10′ Folorunsho. 27′ Vlahovic (R). 52′ Noslin, 55′ Rabiot

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Duda, Suslov; Dani Silva; Folorunsho (73′ Belahyane), Lazovic (73′ Vinagre); Noslin (64′ Swiderski). A disp: Chiesa, Perilli, Tavsan, Henry, Mitrovic, Centonze, Charlys, Coppola, Bonazzoli. All: Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti (55′ Alex Sandro), Rugani, Danilo; Cambiaso (80′ Weah), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (55′ Chiesa); Vlahovic (80′ Milik), Yildiz (65′ Alcaraz). A disp: Pinsoglio, Scaglia, Iling-Junior, Miretti, Djaló, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. All. Allegri

Arbitro: Marco di Bello della sezione di Brindisi.

Ammoniti:

Verona Juve: il pre-partita

Ore 18:00 Un minuto di silenzio prima del match tra Verona e Juventus dopo il crollo di un cantiere a Firenze.

Ore 17:40: Al Bentegodi finisce il riscaldamento, a breve il fischio d’inizio.

