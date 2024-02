Verona-Signora Juve 1-0 DIRETTA: Cavallo Pazzo Rabiot sfiora il pareggio

La Juve è ospite del Verona per la venticinquesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus, dopo la sconfitta contro l’Udinese dello Stadium e un punto in tre partite, è ospite del Verona nella venticinquesima giornata di Serie A. Segui live il match dei bianconeri al Bentegodi.

Verona Juve 1-0: sintesi e moviola

FISCHIO DI’INIZIO

1′ Bianconeri in avanti con la giocata di McKennie per Cambiaso largo a destra: il suo cross è respinto dalla difesa gialloblù.

3′ Ripartenza del Verona dopo l’errore di Kostic a metà campo, l’azione dei padroni di casa si perde però sul fondo.

4′ Il Verona prova a cercare soazu con Cabal, il pallone però finisce tra le braccia di Szczesny.

5′ Contripiede del Verona con Suslov e Folorunsho, i due non si capiscono.

5′ Altro contropiede, dei bianconeri stavolta, con Yildiz che non riesce però a rendersi pericoloso. Si accende la partita!

7′ Grave errore di Gatti in impostazione, ne approfitta Lazovic che prova la conclusione: blocca Szczesny

9′ Angolo per i gialloblù: Lazovic prova a superare Gatti e ci riesce, chiude Locatelli.

10′ GOL DEL VERONA! Dagli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone viene respito dai bianconeri ma dal limite dell’area Folorunsho prova la conclusione che non lascia scampo a Szczesny. Padroni di casa in vantaggio

13′ Angolo Hellas Verona in avanti con Folorunsho, Szczesny blocca a terra.

Migliore in campo Juve: a fine partita

Verona Juve 1-0: marcatori e tabellino

Reti: 10′ Folorunsho

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Lazovic, Noslin, Dani Silva, Magnani, Dawidowicz, Suslov, Juan Cabal, Duda, Tchatchoua, Folorunsho. A disp: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Mitrovic, Swiderski, Centonze, Vinagre, Charlys, Coppola, Bonazzoli. All: Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. A disp: Pinsoglio, Scaglia, Chiesa, Alex Sandro, Milik, Iling-Junior, Miretti, Weah, Alcaraz, Djaló, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. All. Allegri

Arbitro: Marco di Bello della sezione di Brindisi.

Ammoniti:

Verona Juve: il pre-partita

Ore 18:00 Un minuto di silenzio prima del match tra Verona e Juventus dopo il crollo di un cantiere a Firenze.

Ore 17:40: Al Bentegodi finisce il riscaldamento, a breve il fischio d’inizio.

