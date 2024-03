Verona #Milan AC Primavera 0-0 DIRETTA: Baby Camarda flirta col gol, pericolosissimo di testa

12:45,9 Mar 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero Primavera è ospite del Verona nella 25ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Diavolo Rossonero Primavera vuole tornare alla vittoria. Per rompere il digiuno di oltre un mese, i rossoneri cercheranno i tre punti contro il Verona.

Verona Diavolo Rossonero Primavera 0-0 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Verona Diavolo Rossonero Primavera.

4′ Fase di studio in questo avvio – Ritmi bassi ad inizio partita. Nessuna delle due squadre sta premendo sull’acceleratore, pochi spazi in virtù di due difese molto chiuse.

8′ Doppio squillo di Cissé – Si spinge in avanti Cissé con un doppio traversone dalla corsia di sinistra. Prima respinge Bartesaghi, poi l’azione prosegue e ci pensa Magni a chiudere in corner. Primi squilli dell’Hellas.

10′ Tiro Eletu – Sia fa il velo e una carambola lo favorisce. Gioca in area per Camarda che ha lo spazio chiuso per calciare: serve Eletu a rimorchio, il cui tiro col destro viene respinto dalla difesa veronese.

12′ Malaspina chiude bene – Cazzadori lavora bene il pallone sulla destra, poi va al traversone in area su cui fa buona guardia Malaspina che allontana.

17′ Tiro-cross Cissè – Pericolo per la porta di Nava! D’Agostino disegna morbido su punizione trovando Cissè sul secondo palo: stop e contro-cross per Cazzadori che diventa un tiro. Si allunga Nava ma il pallone scivola sul fondo.

20′ Ammonito Patanè – Bartesaghi prende il largo, Patanè lo stende in scivolata. Primo cartellino giallo del match.

24′ Ci prova Malaspina – Eletu va dalla bandierina ma il calcio d’angolo viene ribattuto: raccoglie Malaspina al limite, che calcia di prima intenzione verso la porta ma manda abbondantemente a lato.

27′ Scotti in avanti – Magni in verticale a destra da Scotti: punta e sposta il pallone per crossare ma il suo traversone viene deviato in corner.

28′ Occasione da calcio d’angolo! Eletu va profondo, Toniolo smanaccia male e lascia la porta incustodita. Scotti non riesce a ribadire in gol, ma l’arbitro ferma tutto per una carica ai danni del portiere del Verona da parte di Zeroli.

29′ Malaspina non trova Camarda – Cross dalla destra di Malaspina a pescare Camarda in area di rigore ma il pallone è troppo lungo. Non ci arriva il classe 2008.

31′ Colpo di testa Camarda – Sale in alto Camarda da palla inattiva di Eletu e colpisce di testa verso la porta. Attento Toniolo in tuffo.

32′ Ajayi giù in area, niente rigore – Cissè cambia gioco ma trova la chiusura di Bartesaghi che però lascia lì il pallone. Ne approfitta Ajayi, che in serpentina si infila in area di rigore ma poi finisce giù: niente rigore per il direttore di gara.

35′ Ammonito Magni – Il terzino del Diavolo Rossonero, in pressing su De Battisti, va con troppo agonismo a contrasto e interviene con un pestone sull’esterno avversario. Giallo ineccepibile.

38′ Colpo di testa Zeroli – Bartesaghi serve davanti a sé Sia, che gliela restituisce di tacco. Traversone in area piccola, di testa Zeroli colpisce ma non riesce a dare forza al tentativo.

39′ Ammonito Cazzadori – Entrata in ritardo in scivolata da parte dell’attaccante del Verona su Sia. Terzo ammonito del match.

41′ Cure mediche per Scotti rimasto a terra – Ha subito un colpo alla testa Scotti in un contrasto aereo. Cure mediche dello staff all’attaccante rossonero, che esce dal campo qualche secondo e poi rientra.

Verona Diavolo Rossonero Primavera 0-0: risultato e tabellino

HELLAS VERONA (3-5-2): Toniolo; Popovic, Corradi, Nwanege; Patanè, D’Agostino, Cissè, Rihai, De Battisti; Ajayi, Cazzadori. All. Sammarco. A disp. Marchetti, Dalla Riva, Ramage, Dentale, Agbonifo, Szimionas, Doucoure, Caneva, Valenti, Fagoni, Vermesan

MILAN PRIMAVERA (4-2-3-1): Nava; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Malaspina, Eletu; Scotti, Zeroli, Sia; Camarda. All. Abate. A disp. Raveyre, Bakoune, Stalmach, Cuenca, Paloschi, Parmiggiani, Mancioppi, Liberali, Sala, Bonomi, Simmelhack

Arbitro: Mazzoni di Prato

Ammoniti: 20′ Patanè, 35′ Magni, 39′ Cazzadori

