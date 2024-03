Verona #Milan AC, Mister Stefano Pioli rivoluziona il centrocampo: li ha già avvisati, giocano loro

11:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Verona-Diavolo Rossonero, Stefano Coach Pioli è pronto a rivoluzionare il centrocampo in vista della sfida di domenica al Bentegodi: giocano loro

Come riferito dal Corriere dello Sport, dopo il #successo di ieri sera in UEFA #Europa League contro lo Slava Praga, vittoria che ha permesso al Diavolo Rossonero di accedere ai quarti di finale di UEFA #Europa League, il #club rossonero è ora concentrato sulla sfida di domenica alle 15 contro il Verona.

A tal proposito Coach Pioli è intenzionato a rivoluzionare il centrocampo e in tal senso avrebbe già avvisato Bennacer e Reijnders: contro la squadra di Baroni toccherà a loro due governare la mediana del Diavolo.

