Verona #Milan AC, Mister Stefano Pioli cambia ancora in difesa: ecco la coppia dei centrali. ULTIMISSIME

Verona Diavolo Rossonero, Coach Pioli cambia ancora in difesa: ecco la coppia dei centrali. Le ULTIMISSIME verso la sfida del Bentegodi

Arrivano importanti novità di formazione per quanto riguarda il Diavolo Rossonero, impegnato oggi pomeriggio alle 15 sul campo del Verona. Coach Pioli avrebbe scelto la coppia di difensori centrali.

Accanto a Tomori (già certo da ieri di una maglia da titolare) alla fine potrebbe giocare ancora una volta Gabbia, che ha buone chances di vincere il ballottaggio su Thiaw e Kalulu. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

