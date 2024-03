Verona #Milan AC, “L’esploratore” Terracciano rientra da ex e Baroni lo accoglie, la dichiarazione ufficiale: «Potrà crescere e gli auguro questo» #Intervista #News #Ultimora

17:48,16 Mar 2024, MILANELLO.

Verona Diavolo Rossonero, Terracciano torna a Verona e Baroni lo accoglie: «Potrà crescere e gli auguro questo». Le dichiarazioni dell’Mister

Verona Diavolo Rossonero non sarà una partita come le altre per Terracciano che tornerà da ex nella città che lo ha visto crescere. Il tecnico dei veneti Baroni l’ha accolto così nella conferenza stampa di vigilia del match. Nel mentre, il terzino sta cercando ancora di ritagliarsi maggiore spazio nel Diavolo Rossonero di Coach Pioli.

PAROLE – «Ha avuto una bella opportunità, potrà crescere e glielo auguro, sicuramente ci sarà modo di salutarsi».

