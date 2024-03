Verona #Milan AC, dubbio in difesa per Mister Stefano Pioli: chi con Tomori? C’è un favorito

21:48,16 Mar 2024, MILANELLO.

Verona Diavolo Rossonero, dubbio in difesa per Coach Pioli: chi con Tomori? C’è un favorito per la sfida di domani pomeriggio

Domani pomeriggio alle ore 15 il Diavolo Rossonero affronterà il Verona al Bentegodi . Dubbio di formazione in difesa per Stefano Coach Pioli, alle prese con qualche rotazione tenuto conto dell’ultimo impegno in UEFA #Europa League.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tomori è praticamente certo di una maglia da titolare. Accanto a lui uno tra Thiaw e Gabbia, col primo che sembra favorito.

