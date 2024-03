Verona #Milan AC DIRETTA: l’avvicinamento al #Big match del Bentegodi, le NEWS di #schieramento

09:48,17 Mar 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero è ospite del Verona nella 29ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Diavolo Rossonero vuole difendere il secondo posto e dare continuità alle due vittorie consecutive in campionato. Rossoneri ospiti del Verona al Bentegodi.

Verona Diavolo Rossonero 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti dalle 15.00

Migliore in campo Diavolo Rossonero

Al termine del match

Verona Diavolo Rossonero 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Verona Diavolo Rossonero: il pre-partita

Ore 10:30 – Scelta la coppia di difensori centrali: sarà Kalulu ad affiancare Tomori.

Ore 10:00 – Turno di riposo per Giroud: al suo posto è pronto a scendere in campo dal primo minuto “CheFort” Okafor.

Ore 9:30 – Leao torna a disposizione dopo la squalifica e si riprenderà il suo posto nel tridente disegnato da Coach Pioli.

Ore 9:00 – Maignan si è regolarmente allenato alla vigilia: pertanto oggi contro il Verona sarà al suo posto tra i pali della porta del Diavolo Rossonero.

Ore 8:30 – Coach Pioli insisterà ancora sul 4-2-3-1 come modulo di riferimento: i rossoneri scenderanno in campo schierati così oggi al Bentegodi.

