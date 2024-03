Verona #Milan AC, casting aperto in difesa: in tre per due posti. Le ULTIMISSIME

00:48,17 Mar 2024, MILANELLO.

Verona Diavolo Rossonero, casting aperto in difesa: in tre per due posti. Le ULTIMISSIME in vista della sfida di domani

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda la probabile formazione del Diavolo Rossonero in vista della sfida di domani a Verona. Come riportato da Sky Sport, ci sono tre difensori in corsa per una maglia da titolare.

Attualmente l’unico sicuro di partire dal primo minuto è Tomori. Affianco a lui si contendono il posto Kalulu e Gabbia, entrambi a caccia di una maglia da titolare.

