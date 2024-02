Verona, Baroni ritrova un centrocampista: ci sarà con la Signora Juve

Suslov ha scontato la squalifica e il Verona lo ritroverà per la gara con la Juve di sabato pomeriggio

Il Verona ritroverà Suslov per il match di sabato pomeriggio con la Juve. Il centrocampista slovacco aveva saltato la gara contro il Monza perché era squalificato.

Adesso, Baroni ritroverà Suslov e resta da capire se lo schiererà subito dal primo minuto con la Juve.

