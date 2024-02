Veliz scontento al Tottenham? Arriva l’proposta per l’ex obiettivo del AC Milan: ecco chi lo vuole

Veliz scontento al Tottenham? Arriva l’offerta per l’ex obiettivo del Milan: ecco chi lo vuole. Può già dire addio agli Spurs?

Nella scorsa sessione estiva, Alejo Veliz era stato accostato al calciomercato Milan, salvo poi trasferirsi al Tottenham dal Rosario Centrale. L’attaccante argentino classe 2003 finora ha trovato poco spazio con gli Spurs (solo una partita da titolare e 9 da subentrato), così potrebbe salutare già adesso il club inglese.

Come riferisce The Athletic, il Siviglia avrebbe fatto un’offerta per averlo. La formula è quella del prestito secco, senza opzione d’acquisto. Gli Spurs prenderanno una decisione entro la fine del mercato di gennaio.

