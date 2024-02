“Vecchia Signora” Women, Montemurro: «Cosa è importante VS l’Fc Internazionale» #Intervista

Pubblicità

Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha presentato la partita contro l’Inter Women di Rita Guarino. Le sue dichiarazioni

Parlando ai canali ufficiali della Juventus, Montemurro ha presentato così la partita contro l’Inter Women:

LE PAROLE – «Sono tutti test diversi, l’Inter è una squadra forte con giocatrici molto importanti. Questo è un piccolo derby per noi e sarà molto importante l’approccio e dovremmo essere preparati in ogni momento. Ci siamo messi in testa già la sfida contro l’Inter che è una squadra molto forte. Portare il lavoro in campo, crescere piano piano, una partita alla volta».

