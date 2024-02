Vecchia Signora Juventinantus Women, UFFICIALE: Melissa Bellucci in prestito alla Fiorentina

Juventus Women, cessione per le bianconere UFFICIALE: la calciatrice Melissa Bellucci si trasferisce in prestito alla Fiorentina

La Juventus Women tramite un comunicato ufficiale ha reso noto che la calciatrice Melissa Bellucci è stata ceduta in prestito alla Fiorentina. Il comunicato:

IL COMUNICATO – Ufficiale la cessione a titolo temporaneo, fino a giugno 2024, della calciatrice Melissa Bellucci alla Fiorentina

Marchigiana di Pedaso, classe 2001, Melissa, ruolo centrocampista, approda alle giovanili bianconere nel 2018, mettendo a referto anche alcune presenze nella Prima Squadra fino al 2020.

Dopo tre anni in prestito, prima all’Empoli (dal 2020 al 2022) e poi al Sassuolo (2022/23), Bellucci torna alla Juventus nell’estate 2023.

Ora, per lei, una nuova avventura a Firenze.

