Vecchia Signora Juventinantus Women, tutti i retroscena sull’addio di Linda Sembrant. E il futuro…

La Juventus Women tramite una nota ufficiale ha appena comunicato la fine dell’avventura di Linda Sembrant in bianconero. Il retroscena sul futuro

La Juventus Women pochi minuti fa ha appena annunciato la fine dell’avventura in bianconero di Linda Sembrant. Emergono già, però, alcuni retroscena sui motivi dell’addio e il futuro della svedese.

Primi retroscena #Sembrant: la scelta definitiva dell’addio è avvenuta martedì (dopo Supercoppa) ed è stata della svedese. Andrà a giocare all’estero. Resta apertura totale, in futuro, per ruolo alla #JuventusWomen in altre vesti. Il club si muoverà sul mercato per sostituirla — Mauro Munno (@Maumunno) January 12, 2024

