Vecchia Signora Juventinantus Women, riconoscimento speciale per Grosso: il motivo

Juventus Women, riconoscimento speciale per Grosso: il motivo del premio ottenuto dalla bianconera dopo il pareggio con la Fiorentina

Julia Grosso ha ottenuto un riconoscimento speciale dopo il pareggio tra Juventus Women e Fiorentina.

La bianconera, infatti, è stata inserita nella Top 11 FIGC femminile per il turno di campionato appena trascorso.

LA MOTIVAZIONE – La centrocampista della Juventus è l’unica giocatrice che in questo turno di campionato ha sia segnato che servito un assist: una rete e un passaggio vincente nel match con la Fiorentina.

